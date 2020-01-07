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  4. Beşiktaş Sompo Sigorta, McAdoo ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Sompo Sigorta, McAdoo ile yollarını ayırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.01.2020 19:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD'li forvet James Michael McAdoo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş Sompo Sigorta, McAdoo ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet James Michael McAdoo ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, McAdoo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiği bildirildi.

Açıklamada, "James Michael McAdoo'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Beşiktaş Sompo Sigorta McAdoo

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