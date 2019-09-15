Beşiktaş son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaptı

Sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren siyah-beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu performansıyla son 15 sezonda en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, sonrasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibarıyla en az 6 puan elde etti. Bu sezon 4 puan toplayabilen Beşiktaş, kendisi adına son 15 yılın en kötü ilk 4 haftasını geçirdi.

AVERAJI EKSİDE

Beşiktaş, son 15 sezonun ilk 4 haftaları dikkate alındığında ilk kez eksi averaja düştü.

Sezonun ilk 4 maçında 6 gol atıp 7 gol yiyen siyah-beyazlı takımın, eksi 1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en düşük puanını toplayan Beşiktaş, en kötü averajını da yaşıyor.

SON 16 SEZONDA BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın son 16 sezonun ilk 4 haftalarında gösterdiği performans şöyle:

Sezon O G B M A Y Av. P

2004-2005 4 0 2 2 6 9 -3 2

2005-2006 4 2 2 0 6 2 4 8

2006-2007 4 3 0 1 7 3 4 9

2007-2008 4 3 1 0 4 1 3 10

2008-2009 4 3 1 0 8 2 6 10

2009-2010 4 1 3 0 3 1 2 6

2010-2011 4 3 0 1 9 3 6 9

2011-2012 4 3 0 1 7 4 3 9

2012-2013 4 2 2 0 10 4 6 8

2013-2014 4 4 0 0 11 2 9 12

2014-2015 4 2 2 0 4 2 2 8

2015-2016 4 3 0 1 12 4 8 9

2016-2017 4 3 1 0 11 4 7 10

2017-2018 4 3 1 0 7 3 4 10

2018-2019 4 2 1 1 8 6 2 7

2019-2020 4 1 1 2 6 7 -1 4