Beşiktaş son 6 resmi maçta savunmayı unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son 6 resmi karşılaşmada adeta savunmayı unuttu.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ile Avrupa kupaları olmak üzere oynadığı son 6 resmi karşılaşmada 12 gol yedi. Sezonun ilk 14 karşılaşmasında 12 gol yiyen ve 0,8 ortalamada kalan Beşiktaş, son 6 maçta ise kalesinde ortalama 2 golü engelleyemedi.

Bu sezon ligde 11 ve Avrupa kupalarında 9 maça çıkan Beşiktaş, 20 resmi maçta 24 gol yedi. Siyah-beyazlı takım, bu 20 resmi karşılaşmada ortalama 1,2 golü kalesinde gördü.

Ligde son 6 sezonun en kötü savunması

Süper Lig'de 14 gol yiyen Beşiktaş, 11. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü savunmasını yaptı.

Ligde 2013-2014 sezonundaki 11. haftada 10 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezonda 11 gole engel olamadı. Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonun ilk 11 maçında 12 golü kalesinde gören Beşiktaş, sonraki sezon 9 gol yedi. Geçen sezon aynı dönemde 12 gol yiyen siyah-beyazlılar, son olarak 2012-2013'ün 11. haftasında yediği gol itibarıyla 16 gole ulaşmıştı.