SPOR

Beşiktaş son 6 resmi maçta savunmayı unuttu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.11.2018 11:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş, son 6 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı ve 12 gol yedi.

Beşiktaş son 6 resmi maçta savunmayı unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son 6 resmi karşılaşmada adeta savunmayı unuttu.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ile Avrupa kupaları olmak üzere oynadığı son 6 resmi karşılaşmada 12 gol yedi. Sezonun ilk 14 karşılaşmasında 12 gol yiyen ve 0,8 ortalamada kalan Beşiktaş, son 6 maçta ise kalesinde ortalama 2 golü engelleyemedi.

Bu sezon ligde 11 ve Avrupa kupalarında 9 maça çıkan Beşiktaş, 20 resmi maçta 24 gol yedi. Siyah-beyazlı takım, bu 20 resmi karşılaşmada ortalama 1,2 golü kalesinde gördü.

Ligde son 6 sezonun en kötü savunması

Süper Lig'de 14 gol yiyen Beşiktaş, 11. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü savunmasını yaptı.

Ligde 2013-2014 sezonundaki 11. haftada 10 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezonda 11 gole engel olamadı. Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonun ilk 11 maçında 12 golü kalesinde gören Beşiktaş, sonraki sezon 9 gol yedi. Geçen sezon aynı dönemde 12 gol yiyen siyah-beyazlılar, son olarak 2012-2013'ün 11. haftasında yediği gol itibarıyla 16 gole ulaşmıştı.

Beşiktaş, 11. haftalar dikkate alındığında teknik direktör Şenol Güneş döneminin en kötü savunma performansını da bu sezon gösterdi.

Süper Lig'de bu sezonki 10 maçta gol yemekten kurtulamayan siyah-beyazlılar, sadece Kayserispor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.

Karius beklentileri karşılayamadı

İngiltere'nin Liverpool takımından kiralanan Alman kaleci Loris Karius, yediği gollerle eleştiriliyor.

Transfer olmasının ardından kaleyi Tolga Zengin'den alan Karius, şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev aldı. Alman file bekçisi, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol yedi.

Görev aldığı maçlarda yediği gol ortalamasının 1,4 olmasına engel olamayan Karius, 11 karşılaşmanın 10'unda kalesini kapatamadı. Loris Karius, sadece Kayserispor karşılaşmasını gol yemeden tamamlamayı başardı.

Ligdeki 8 karşılaşmada 9 gol yiyen Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta kaleyi korudu ve 7 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesiRıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi
Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş başakşehir Medipol Başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Fatih Terim'den Fırat Aydınus'a olay sözler

Fatih Terim'den Fırat Aydınus'a olay sözler

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bjk yı talisca ve q7 ayakta tutuodu talisca gitti bide üzerine bu kaleci tuz biber oldu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş son 6 resmi maçta savunmayı unuttu

Beşiktaş son 6 resmi maçta savunmayı unuttu

Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi

Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Şenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burası

Şenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burası

Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, Başakşehir maçında sakatlandı

Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, Başakşehir maçında sakatlandı

Gökhan Töre'den Beşiktaş'a iyi haber

Gökhan Töre'den Beşiktaş'a iyi haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.