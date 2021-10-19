Beşiktaş Sporting Lizbon maçı geniş özeti ve golleri! Kartal, Lizbon karşısında direnç gösteremedi!

Grupta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında da direnç gösteremedi. İlk 45 dakikası 3-1 biten Beşiktaş Sporting Lizbon maçının ikinci yarının son anlarında bir gol daha geldi. Portekiz ekibi Sporting Lizbon, temsilcimiz Beşiktaş’ı 4-1 yenerek, C Grubunda ilk kez 3 puanla tanışmış oldu.

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI ÖZETİ

Sporting Lizbon, mücadelenin 15. dakikasında Sebastian Coates ile 1-0 öne geçerken, Beşiktaş'ın yanıtı 24. dakikada Cyle Larin ile geldi. Bu golden 3 dakika sonra ise Sebastian Coates, Sporting Lizbon'u 2-1 öne geçiren golü ağlarımıza gönderdi.

dakikada Pablo Sarabia'nın penaltı vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran Sporting Lizbon, Beşiktaş karşısında ilk 45 dakikayı 3-1 önde kapattı.

Heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen maçın 89. dakikasında Joao Paulo Dias Fernandes ile farkı 3’e çıkaran Sporting Lizbon, Beşiktaş’ı Vodafona Park'ta 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı temsilcimiz, 3 maçta 3 mağlubiyet alarak, 0 puanla grupta son sırada yer aldı. İlk galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Sporting Lizbon ise 3 puanda 3. sırada bulunuyor.

2 maçta 2 galibiyet alan Ajax birinci, aynı puandaki Borussia Dortmund ise 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, 3 Kasım 2021'de Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacak. 24 Kasım 2021'de Ajax'ı konuk edecek lan siyah-beyazlılar, gruptaki son maçını ise Alman ekibi Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacak.



