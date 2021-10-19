SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Sporting Lizbon maçı geniş özeti ve golleri! Kartal, Lizbon karşısında direnç gösteremedi!

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı geniş özeti ve golleri! Kartal, Lizbon karşısında direnç gösteremedi!

19.10.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde C Grubunda oynadığı 3. maçında Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu. İlk iki maçından da puan alamayan Beşiktaş, Sporting Lizbon'a da kendi evinde mağlup olarak, 0 puanla C Grubunda son sırada yer aldı.

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı geniş özeti ve golleri! Kartal, Lizbon karşısında direnç gösteremedi!

Grupta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında da direnç gösteremedi. İlk 45 dakikası 3-1 biten Beşiktaş Sporting Lizbon maçının ikinci yarının son anlarında bir gol daha geldi. Portekiz ekibi Sporting Lizbon, temsilcimiz Beşiktaş’ı 4-1 yenerek, C Grubunda ilk kez 3 puanla tanışmış oldu.

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI ÖZETİ

Sporting Lizbon, mücadelenin 15. dakikasında Sebastian Coates ile 1-0 öne geçerken, Beşiktaş'ın yanıtı 24. dakikada Cyle Larin ile geldi. Bu golden 3 dakika sonra ise Sebastian Coates, Sporting Lizbon'u 2-1 öne geçiren golü ağlarımıza gönderdi.

  1. dakikada Pablo Sarabia'nın penaltı vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran Sporting Lizbon, Beşiktaş karşısında ilk 45 dakikayı 3-1 önde kapattı.

Heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen maçın 89. dakikasında Joao Paulo Dias Fernandes ile farkı 3’e çıkaran Sporting Lizbon, Beşiktaş’ı Vodafona Park'ta 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı temsilcimiz, 3 maçta 3 mağlubiyet alarak, 0 puanla grupta son sırada yer aldı. İlk galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Sporting Lizbon ise 3 puanda 3. sırada bulunuyor.

2 maçta 2 galibiyet alan Ajax birinci, aynı puandaki Borussia Dortmund ise 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, 3 Kasım 2021'de Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacak. 24 Kasım 2021'de Ajax'ı konuk edecek lan siyah-beyazlılar, gruptaki son maçını ise Alman ekibi Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
Altın fiyatları yükseldi, en çok o etkiledi! Kimse yanına yaklaşamıyorAltın fiyatları yükseldi, en çok o etkiledi! Kimse yanına yaklaşamıyor
Ahmet Nur Çebi'den G.Saray açıklamasıAhmet Nur Çebi'den G.Saray açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Lizbon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Volkan Demirel'e flaş teklif!

Volkan Demirel'e flaş teklif!

Ali Şansalan gerçeği ortaya çıktı!

Ali Şansalan gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Rekor bonservis

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Rekor bonservis

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.