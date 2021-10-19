SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçında 18 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçında 18 yıl sonra bir ilk!

19.10.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 yenildi. Bu sonucun ardından Portekiz ekibi puanını 3'e yükselterek 3. sıraya yerleşti. Temsilcimiz ise henüz puanla tanışamadı ve grubun sonuna demir attı. Beşiktaş maçının ilk yarısında kornerden gelen goller maça damga vurdu. 2003/2004 sezonunda bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında ilk kez kornerden 3 gol birden atıldı.

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçında 18 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş, Vodafone Park'ta büyük bir yıkım yaşadı. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Sporting'e 4-1 mağlup oldu ve grubun 3. maçından da puan çıkaramadı.

KORNERLERDEN GELEN GOLLERLE GALİBİYETE UZANDI

7e13153c-5488-4c1c-b130-9dd62d40125b

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş maçın başında girdiği pozisyonlarda skoru bulamadı. Sporting 15. dakikadaki korner organizasyonunda kaptanı Coates'le öne geçti. Bu golden sonra rakip kalede baskı kuran siyah-beyazlılar, Pjanic'in asistinde Larin'in ayağından bulduğu golle 24. dakikada skora dengeyi getirdi. Portekiz ekibi, 27. dakikada yine bir korner vuruşunda tıpkı ilk goldekine benzer bir organizasyonla Coates'le yeniden öne geçti. Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Sarabia farkı 3'e çıkarırken 90. dakikada Paulinho maçın skorunu belirleyen golü attı. Temsilcimiz 4-1 kaybettiği maçın ardından puansız olarak grup sonuncusu olurken Sporting 3 puanla 3. sıraya yerleşti.

Sergen Yalçın: 4-1'lik maç değildiSergen Yalçın: 4-1'lik maç değildi

18 YIL SONRA BİR İLK

İlk yarıda kornerden atılan goller bir ilke sahne oldu. 2003/2004 sezonunda bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında ilk kez kornerden 3 gol birden atıldı.

Maç sonu beklenmedik olay! Sergen Yalçın...Maç sonu beklenmedik olay! Sergen Yalçın...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor! Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor!
Beşiktaş taraftarından N'Sakala'ya tepkiBeşiktaş taraftarından N'Sakala'ya tepki
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Türkiye'nin efsane kulübü satılıyor!

Türkiye'nin efsane kulübü satılıyor!

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Rekor bonservis

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Rekor bonservis

MHK'da istifa depremi! Resmi açıklama geldi

MHK'da istifa depremi! Resmi açıklama geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.