SPOR

Beşiktaş stoper Cristian Zapata ile temasa geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş, stoper arayışları kapsamında sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cristian Zapata ile temasa geçti.

Beşiktaş stoper Cristian Zapata ile temasa geçti

Pepe'nin ayrılığının ardından stoper konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Milan'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristian Zapata ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 2013/14 sezonunda Villarreal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan Zapata, bu sezon 14 maçta 1260 dakika süre aldı. Kariyerine Deportivo Cali'de başlayan tecrübeli oyuncu, Udinese ile Avrupa'ya ilk adımını atmış ve sonrasında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'in yolunu tutmuştu.

Tam adı: Cristian Eduardo Zapata
Doğum tarihi: 30 Eylül 1986
Doğum yeri: Padilla, Kolombiya
Boy: 1.87 m.
Mevki: Stoper.

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Anahtar Kelimeler:
Cristian Zapata Beşiktaş Spor Toto Süper Lig pepe

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