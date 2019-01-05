Beşiktaş stoper Cristian Zapata ile temasa geçti

Pepe'nin ayrılığının ardından stoper konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Milan'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristian Zapata ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 2013/14 sezonunda Villarreal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan Zapata, bu sezon 14 maçta 1260 dakika süre aldı. Kariyerine Deportivo Cali'de başlayan tecrübeli oyuncu, Udinese ile Avrupa'ya ilk adımını atmış ve sonrasında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'in yolunu tutmuştu.

Tam adı: Cristian Eduardo Zapata

Doğum tarihi: 30 Eylül 1986

Doğum yeri: Padilla, Kolombiya

Boy: 1.87 m.

Mevki: Stoper.

