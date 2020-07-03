Beşiktaş stopere Jan Vertonghen'i düşünüyor

Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmiyor. Siyah-beyazlı takım, Tottenham’ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız savunmacısını gündemine aldı.
33 yaşındaki Jan Vertonghen’in transferine teknik heyet olumlu rapor verdi. Yıldız oyuncunun şartları ve maliyeti görüşme aşamasında. Alanyaspor forması giyen Welinton ve Porto’dan Awaziem de Beşiktaş’ın stoper listesinde yer alan diğer isimler.
33 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, 2012-13 sezonundan bu yana Tottenham forması giyiyor. Vertonghen, Tottenham formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 de asistin altına imzasını attı. Tecrübeli savunma oyuncusu asıl mevkii olan stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabiliyor.
(AKŞAM)
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