BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Strasbourg maçı canlı olarak ekrana gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılar hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Strasbourg maçı casnlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Beşiktaş Strasbourg maçının canlı yayın saati ve kanalı...

BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Strasbourg maçı bugün (21 Temmuz 2023 Cuma) saat 17.00'de başlayacak.

Maç, Untersberg Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Strasbourg maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

AUGSBURG KARŞILAŞMASI YARIDA KALMIŞTI

Beşiktaş, Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve maç 1-1 sürerken, 79. dakikada taraftarların tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle hakem tarafından iptal edilmişti.

Beşiktaş ikinci hazırlık maçında ise Macaristan temsilcisi Mezokövesd Zsory'yi 4-0 yenmişti.



