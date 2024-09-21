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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u ağırlayacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.09.2024 09:43
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u ağırlayacak

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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beşiktaş
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