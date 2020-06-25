SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.06.2020 21:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, resmi kaynaklarından yaptığı açıklamada 2 oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Beşiktaş'tan Lens ve Ljajic açıklamasıBeşiktaş'tan Lens ve Ljajic açıklaması
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

'Sahada iç çamaşırı giymiyorum'

'Sahada iç çamaşırı giymiyorum'

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu

TFF o liglerin başlama tarihini açıkladı

TFF o liglerin başlama tarihini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ligler devam. Başarılar tff
bir bu eksikti
Haydeee
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Federasyon ve kulüplerden Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Gyasi ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş'tan flaş transfer! 3 yıllık anlaşma...

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'tan Lens ve Ljajic açıklaması

Beşiktaş'tan Lens ve Ljajic açıklaması

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İbrahim Toraman'ın Beşiktaş üzüntüsü

İbrahim Toraman'ın Beşiktaş üzüntüsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.