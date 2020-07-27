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Beşiktaş'ta 8 kiralık oyunca geri dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

8 önemli kiralık oyuncu Beşiktaş'a dönecek. Durumlarına Sergen Yalçın karar verecek.

Beşiktaş'ta 8 kiralık oyunca geri dönüyor

Sezonun bitmesiyle birlikte 8 önemli kiralık oyuncu da yeniden Beşiktaş'a dönecek.

Ajdin Hasiç (Ümraniye), Oğuzhan Özyakup (Feyenoord), Mirin (Toulouse), Larin (Zulte Waregem), Fatih Aksoy (Sivasspor), Sedat Şahintürk (Denizlispor), Muhayer Oktay (Giresunspor) ve Erdem Seçgin (Ümraniyespor), yeni sezon öncesi teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kampa çağrılacak.

Genel anlamda bu oyuncuların takımda kalıp kalmayacakları da bu süreçte netlik kazanacak.

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