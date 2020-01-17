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  4. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı krizi! Ayrılabilir

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı krizi! Ayrılabilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.

Limit tartışmaları, transfer konusunda yaşanan sıkıntılar ve birikmiş borç stoğunun estirdiği negatif hava, Erzurumspor yenilgisiyle daha da köpürdü. Beşiktaş yönetimi, kupa maçında Erzurumspor deplasmanından alınan 3-2’lik mağlubiyetten dolayı çok mutsuz.

Sadece yenilgi değil, takımın ortaya koyduğu futbolun camiayı tatmin etmekten uzak görüntüsü de sinirleri germiş durumda. Siyah-Beyazlılar her anlamda Pazar günü 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmaya kilitlenmiş durumda. Zira bu maçtan alınacak sonuç camiaya ya bahar havası getirecek ya da kara kışa teslim edecek.

OLUMSUZ SONUÇ, KAOS GETİRİR

Kulüp içinde genel hava, Sivas maçının kazanılacağı ve şampiyonluk meşalesinin yeniden yanacağı şeklinde. Tersi ihtimalin ise kaos olacağı düşüncesi hakim. Böyle bir durum bugüne kadar Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın arkasında duran yönetimin de alternatifleri gündeme getirmesine neden olacak.

Avcı’nın gönderilmesi bile çok ciddi şekilde gündeme gelecek. Malatyaspor’dan ayrılan Sergen Yalçın da şu anda bir alternatif olarak camianın kafasında. Bu da ters bir sonuçta Abdullah Avcı’nın üzerindeki baskıyı büyütecek.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
abdullah avcı sergen yalçın Spor Toto Süper Lig Sivasspor Rıza Çalımbay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sergen yalçının ayak seslerini duyan varmı
Bir avcı koca ormanı yaktı şimdi bir atom karınca bir avcıyı yakacak
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