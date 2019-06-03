Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yardımcılığına Şenol Fidan getirildi

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörlük görevine Şenol Fidan'ı getirdiği öğrenildi.
Uzun yıllar Mehmet Özdilek ile çalışan ve bir dönem de siyah-beyazlıların formasını giyen Fidan'ın, Özdilek ile sırasıyla Antalyaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyespor ve Gençlerbirliği'nde beraber çalışmıştı.
SCOUT EKİBİ KESKİN'E EMANET
Oyuncu araştırma ekibini de titizlikle oluşturmak isteyen Abdullah Avcı, bu görev için de Gökhan Keskin ile söz kesti. Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
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