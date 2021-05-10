Beşiktaş'ta Aboubakar krizi!

Takımın şampiyonluk yolunda ciddi yara alması sonrası Kamerunlu oyuncuya olan öfke arttı. Oysa Kamerunlu yıldız birkaç hafta öncesine kadar taraftarın göz bebeği, idmanların neşesi ve takımın en büyük bir motivasyon kaynağıydı...

Galatasaray maçında golcü eksikliğinden dolayı takımın hücumda neredeyse yokları oynaması üzerine yönetimde Aboubakar'a büyük bir tepki oluştu.

MR SONUÇLARI İYİ

Bir maç daha oynaması durumunda mevcut sözleşmesi otomatikman yenilenecek olan Kamerunlu yıldızın daha iyi şartlarda bir sözleşme istediği için sakatlığını bahane ettiğinden şüpheleniliyordu. Aboubakar'ın derbi öncesi son çekilen MR'ında iyileşme görülmesine rağmen "Riske girmek istemiyorum" demesi üzerine yöneticilerin artık şüphesi kalmadı. Siyah beyazlılar takımı eksik bıraktığı için Aboubakar'a çok kızgın.

"5 DAKİKA OYNASIN"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Hatta yönetimde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenilemek istemeyenler bile var. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Önümüzdeki yıl da bizimle olacak" dediği Kamerunlu oyuncu için, şimdilerde bazı yöneticiler "Aboubakar'a en zor zamanında kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en çok ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı. İddiaların gerçek olmadığını göstermek istiyorsa ilk maçta beş dakika da olsa çıkıp oynar" sözlerini kullanıyor.

