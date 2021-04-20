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Beşiktaş'ta Aboubakar yine sakatlandı

20.04.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Sivasspor maçında sahalara döndü ama yine sakatlandı.

Beşiktaş'ta Aboubakar yine sakatlandı

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta yeniden sahalara dönen Vincent Aboubakar, yine sakatlandı.

Siyah-beyazlıların, Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında değişiklik işareti yapan Aboubakar, ikinci yarıya çıkamadı.

Sağ üst baldırında ağrı hisseden Vincent Aboubakar, yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

Milli takımda yaşadığı sakatlık nükseden Aboubakar, sağ adalesinde ağrı hissetti. Golcü oyuncunun İstanbul'da MR'ı çekilecek.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'ın 11'de başlamasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı; "Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor. Takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
balon
abubakar hakkında yorum yapan tv yorumcusu bir zamanlar ekmeğini yediği takımı ve şimdiki futbolcusu hakkında böyle menfi konuşur mu..
ah sergen vah sergen sen yok musun sen

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