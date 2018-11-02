Beşiktaş'ta Adem Ljajic 11'e Oğuzhan kulübeye

Teknik direktör Şenol Güneş’in “Taraftarla bağı zayıfladı” dediği Oğuzhan Özyakup, Medipol Başakşehir maçını yedek kulübesinde izleyecek. Siyah-Beyazlılar kritik deplasman maçının hazırlıklarını dün akşamüzeri basına kapalı yaptığı taktik idmanla sürdürdü.

Adem Ljajic’in sakatlığının tamamen geçmesi ve Oğuzhan’ın formsuzluğu nedeniyle Güneş’in böyle bir karar aldığı öğrenildi. Süper Lig’de son 2 maçı kaçıran Portekizli stoper Pepe ve takımın en büyük hücum silahı Babel de Başakşehir maçıyla geri dönüyor. (GÜNEŞ)

