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Beşiktaş'ta Adem Ljajic Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.11.2020 12:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 1,5 ay sonra ilk kez Başakşehir karşısında görev alan Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisi öncesi formunu artırmak için harekete geçti.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

Bu sezon performansından çok isteksiz görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Adem Ljajic, tam 1,5 ay sonra Süper Lig'de forma yüzü görmüştü. 4 Ekim'de Gençlerbirliği'yle oynanan karşılaşma sonrasında ilk kez geçen hafta Başakşehir karşısında süre alan 29 yaşındaki futbolcu, teknik ekip ve yönetimin uyarıları sonrasında harekete geçti.

Pazar günkü Fenerbahçe derbisini kendisine hedef olarak belirleyen tecrübeli 10 numaranın, takım çalışmalarına ek olarak özel antrenör eşliğinde de idmanlara başladığı bildirildi.

Kondisyon seviyesini daha yukarıya taşımak için mücadele eden Sırp yıldızın, hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda performansını üst seviyede tutup teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi amaçladığı belirtildi. (Akşam)

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