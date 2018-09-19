Beşiktaş'ta Adriano, Sarpsborg maçında forma giyemeyecek!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, dizindeki ağrı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Sarpsborg maçında forma giyemeyecek.
2 gündür tedavisi süren tecrübeli futbolcu bu akşamki idmanda da yer almazken, yarınki maçta da sahada olamayacağı öğrenildi.
(DHA)
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