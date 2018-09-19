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Beşiktaş'ta Adriano, Sarpsborg maçında forma giyemeyecek!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.09.2018 18:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Adriano şoku yaşanıyor! Son dakika bilgisine göre Brezilyalı sol bek Adriano, Beşiktaş'ın yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile oynayacağı maçta, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Adriano, Sarpsborg maçında forma giyemeyecek!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, dizindeki ağrı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Sarpsborg maçında forma giyemeyecek.

2 gündür tedavisi süren tecrübeli futbolcu bu akşamki idmanda da yer almazken, yarınki maçta da sahada olamayacağı öğrenildi.

(DHA)

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Beşiktaş adriano

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