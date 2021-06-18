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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bir araya geliyor

18.06.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu çözüme kavuşturmak için bir araya gelecek.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bir araya geliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın durumu netlik kazanıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşme konusunu görüşmek yarın Sergen Yalçın ile bir araya geliyor.

Kulüp binasında yapılacak görüşmede başkan Ahmet Nur Çebi, 48 yaşındaki çalıştırıcıya resmi teklifi sunacak.

Anlaşma sağlanması halinde Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Sergen Yalçın sözleşme için ilk görüşmeyi bir süre önce kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ile yapmış, kadro planlaması ve taleplerini iletmişti. (NTV Spor)


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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