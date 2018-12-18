Beşiktaş'ta Quaresma için karar verildi!

Beşiktaş yönetimi kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ı da gözden çıkarırken, Ryan Babel ve Adriano için ise "gelecek teklifleri" göz önüne alacak.

İki oyuncu için teklif edilecek bonservis bedeline göre sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunacak olan Beşiktaş, istediği rakamı elde etmemesi durumunda 2020'ye kadar sözleşmesi olan Ricardo Quaresma'yı da "transfer listesi"ne koyacak.

Devre arasında hem maaş giderlerinde indirime gitmek isteyen, hem de takıma dünya çapında bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, böylece Pepe, Tolgay ve Quaresma'nın ayrılığı ile beklediği kaynağa da ulaşmış olacak.

TARAFTARLA ARASINA "KARA KEDİ" GİRDİ

Geldiği günden bu yana en sevdiği isimlerden biri olan Quaresma, bu sezon alınan sonuçlar sonrasında Beşiktaş taraftarının da gözünden düştü. Genk ile oynadıkları karşılaşmada ıslıklanan ve maç sonrasında "Beşiktaş forması giyenler ıslıklanmamalı. Ben ve takım arkadaşlarım elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" açıklamasını yapan Portekizli yıldız, son maçlardaki etkisizi oyunu ile gözden tamamen düştü.

"Sorun ben isem, devre arasında ayrılırım" diyerek gözdağı da veren Quaresma, bu sezon 22 maçta siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi ve 3 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)

