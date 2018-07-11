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Beşiktaş'ta Alvaro Negredo sakatlığından tamamen kurtuldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.07.2018 08:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta sakatlığı yüzünden Slovakya’ya götürülmeyen İspanyol futbolcu iyileşti. Siyah-beyazlılar, Avusturya kampına katılması beklenen deneyimli golcüyü hazırlık maçlarında oynatarak elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo sakatlığından tamamen kurtuldu

Kartal’da Slovakya kampına götürülmeyen Alvaro Negredo sakatlığından tamamen kurtuldu. İspanya’da iyi bir tedavi dönemi geçiren golcü futbolcunun, siyah-beyazlı takımın bugün Avusturya’da başlayacak ikinci kampına katılması bekleniyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in sıcak bakmadığı Negredo ile yollarını ayırmak için menajerine yetki veren Beşiktaş Yönetimi’nin, tecrübeli golcünün kampa götürülmesinin en doğru hamle olduğu yönünde görüş birliğine vardığı bildirildi. Bu oyuncu hakkında durum değerlendirmesi yapan yöneticilerin, “Tek sıkıntı Negredo’nun aldığı ücret. Performansıyla kıyaslandığında, takım içerisinde sıkıntı çıkarabilecek bir durum. Diğer oyuncular bu yüzden bizden yeni sözleşme taleplerinde bulunuyor. Bizim önceliğimiz onu kampa götürmek” ifadelerini kullandıkları aktarıldı.

Alvaro Negredo’nun takımdan ayrı kalarak kulüp bulamayacağını düşünen siyah-beyazlıların bu nedenle tecrübeli forvetin ikinci kamptaki hazırlık maçlarında oynatılmasından yana olduğu kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi, yeni sezonda gol sıkıntısı yaşanmaması için sistem değişikliğine gitmeyi planlayan Şenol Güneş’e bu konuda her türlü desteği verirken, yeni forvetin mümkün olan en kısa sürede kadroya katılacağını da bildirdi.

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş negredo Spor Toto Süper Lig

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