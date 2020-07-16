Beşiktaş'ta antrenman sahası yenilendi

Siyah-beyazlı takımın antrenmanlarını gerçekleştirdiği Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan 1 numaralı antrenman sahasındaki çim yenileme çalışmaları tamamlandı. Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi için bugün yaptığı antrenmanı da yenilenen sahada yaptığı açıklandı.
(İHA)
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!
Galatasaray'da görev değişikliği
Belhanda'nın yeni talebi 'yok artık' dedirtti!
Fenerbahçe için inanılmaz iddia...
Beşiktaş'ta altyapıya yeni transfer
Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı
Trabzonspor CAS'ta umutlu
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya
Juventus'da Merih sevinci!
Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı
''Hüseyin Çimşir'den otobüs şoförü bile olmaz''
İki yıllık imzayı attı
Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum