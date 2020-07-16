SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta antrenman sahası yenilendi

Beşiktaş'ta antrenman sahası yenilendi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2020 07:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 1 numaralı antrenman sahasının yenilendiği açıklandı.

Beşiktaş'ta antrenman sahası yenilendi

Siyah-beyazlı takımın antrenmanlarını gerçekleştirdiği Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan 1 numaralı antrenman sahasındaki çim yenileme çalışmaları tamamlandı. Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi için bugün yaptığı antrenmanı da yenilenen sahada yaptığı açıklandı.

(İHA)

4177

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Beşiktaş'ta altyapıya yeni transferBeşiktaş'ta altyapıya yeni transfer
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Dünya devlerine büyük şok! Hesapları hacklendi

Dünya devlerine büyük şok! Hesapları hacklendi

Galatasaray için takımından kaçtı!

Galatasaray için takımından kaçtı!

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Ünlü sporcu koronavirüse yenildi...

Ünlü sporcu koronavirüse yenildi...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ajdin Hasic'ten müthiş gol

Ajdin Hasic'ten müthiş gol

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta antrenman sahası yenilendi

Beşiktaş'ta antrenman sahası yenilendi

Beşiktaş'ta altyapının başına Mehmet Ekşi getirildi

Beşiktaş'ta altyapıya yeni transfer

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş'tan Caner Erkin kararı verildi!

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Beşiktaş, sözleşmesini fesh eden Victor Ruiz hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş'tan Victor Ruiz açıklaması

Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.