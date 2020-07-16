Beşiktaş'ta antrenman sahası yenilendi

Siyah-beyazlı takımın antrenmanlarını gerçekleştirdiği Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan 1 numaralı antrenman sahasındaki çim yenileme çalışmaları tamamlandı. Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi için bugün yaptığı antrenmanı da yenilenen sahada yaptığı açıklandı.

(İHA)





