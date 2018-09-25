Beşiktaş'ta Atiba 163 gün sonra geri döndü

Siyah-Beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Gary Medel’in yokluğunda savunmanın önünde Atiba Hutchinson forma giydi.

Geçen sezonun son haftalarında sakatlık yaşayan ve bu sezon da sözleşmesini uzattıktan sonra takıma geç katıldığı için oynamayan Atiba, derbiyle sahaya döndü. Tam 163 gün sonra formasına kavuşan Kanadalı oyuncu, başarılı bir oyun ortaya koydu.

(FANATİK)

