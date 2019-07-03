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Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolculardan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayacak olan Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi. (İHA)

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