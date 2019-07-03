Beşiktaş'ta Avcı sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da özel hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Avcı; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Abdullah Avcı'nın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. (DHA)

