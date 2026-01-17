SPOR

Beşiktaş'ta ayrılık gece yarısı açıklandı! Elan Ricardo kiralık olarak gönderildi

Beşiktaş’ta Elan Ricardo’nun yeni adresi belli oldu. Athletico Paranaense ile kiralık sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılar tarafından 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima’ya kiralandı. Kulüp, transferi resmi açıklamayla duyurdu.

Beşiktaş’ta Elan Ricardo’nun kiralık geleceği netlik kazandı. Sezon başında Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense’ye geçici olarak gönderilen 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona ererken, siyah-beyazlılar genç oyuncu için yeni bir karar aldı.

Yönetim, Elan Ricardo’nun 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima’ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş’tan yapılan resmi duyuruda, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı. Club Deportes Tolima da transferi sosyal medya hesaplarından doğruladı.

Öte yandan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadroda önemli bir değişime giderek Mert Günok, David Jurasek, Jonas Svensson ve Gabriel Paulista ile yollarını ayırmıştı.

