Beşiktaş'ta ayrılık! Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Şilili futbolcu Medel'in tesislerdeki vedasına A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi'de katıldı. Takım arkadaşlarına teşekkür eden Medel'e siyah beyazlı futbolcular da alkışlarla karşılık verdi. Şilili futbolcu daha sonrasında tesislerden ayrıldı.
İtalya'nın Bologna takımıyla el sıkışan tecrübeli futbolcunun yarın İtalyan ekibiyle sözleşme imzalanması bekleniyor. Siyah beyazlı takımın da bu transferden 1.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.
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