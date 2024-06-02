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Beşiktaş'ta ayrılık! Rachid Ghezzal takıme böyle veda etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.06.2024 22:26
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Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal, Siyah-Beyazlı kulübe resmen veda etti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta ayrılık! Rachid Ghezzal takıme böyle veda etti
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan o sene kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cezayirli Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

VEDA MESAJI

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Ghezzal yaptığı açıklamada "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söylenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

GHEZZAL’İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Rachid_Ghezzal

Siyah-Beyazlı formayı son dört sezondur terleten sağ kanat oyuncusu Beşiktaş formasıyla çıktığı 123 maçta 17 gol atarken 33 asist katkısı yaptı. Beşiktaş formasıyla Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Cezayirli futbolcu 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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