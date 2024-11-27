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Beşiktaş'ta ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Resmi açıklama geldi... Okay Karacan da gönderildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.11.2024 12:12
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Beşiktaş'ta üst üste yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada son olarak Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Resmi açıklama geldi... Okay Karacan da gönderildi

Beşiktaş'ta sular durulmuyor... Siyah Beyazlılar'da futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu.

Bu ayrılıkların ardından Asbaşkan Onur Göçmez de bu sabah istifa etmiş, Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe göndermişti.

OKAY KARACAN DA GÖNDERİLDİ

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Tüm bu ayrılıkların yankıları sürerken Beşiktaş resmi hesabından bir açıklama daha geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA...

"Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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