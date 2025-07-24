Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov gidiyor! Rus ekibi Dinamo Moskova resmen talip oldu... Bonservis bedeli bile belli oldu

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, Tammy Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü’nün transferlerinin ardından gönderilecek oyuncular konusunda çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in kadroda düşünmediği Bakhtiyor Zaynutdinov için Rus ekiplerinden Dinamo Moskova oyuncuya resmen talip oldu.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Sport Express’in iddiasına göre Dinamo Moskova Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer etti. Transferin 2.5 milyon euro bonservis bedeli + bonuslar şeklinde tamamlandığı bildirildi. Kazak oyuncunun en kısa sürede sözleşme imzalamak için Rusya’ya gideceği öğrenildi.

CSKA'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov, 2023 yazında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro bedel ile Süper Lig ekibi Beşiktaş'a transfer olmuştu.