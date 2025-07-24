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Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov gidiyor! Rus ekibi Dinamo Moskova resmen talip oldu... Bonservis bedeli bile belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in kadroda düşünmediği Bakhtiyor Zaynutdinov'a talip çıktı. Rus ekibi Dinamo Moskova, Kazak oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın.

Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov gidiyor! Rus ekibi Dinamo Moskova resmen talip oldu... Bonservis bedeli bile belli oldu
Burak Kavuncu
Baktiyor Zaynutdinov

Baktiyor Zaynutdinov

KAZ Kazakistan
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, Tammy Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü’nün transferlerinin ardından gönderilecek oyuncular konusunda çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in kadroda düşünmediği Bakhtiyor Zaynutdinov için Rus ekiplerinden Dinamo Moskova oyuncuya resmen talip oldu.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Beşiktaş ta Bakhtiyor Zaynutdinov gidiyor! Rus ekibi Dinamo Moskova resmen talip oldu... Bonservis bedeli bile belli oldu 1

Sport Express’in iddiasına göre Dinamo Moskova Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer etti. Transferin 2.5 milyon euro bonservis bedeli + bonuslar şeklinde tamamlandığı bildirildi. Kazak oyuncunun en kısa sürede sözleşme imzalamak için Rusya’ya gideceği öğrenildi.

CSKA'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Beşiktaş ta Bakhtiyor Zaynutdinov gidiyor! Rus ekibi Dinamo Moskova resmen talip oldu... Bonservis bedeli bile belli oldu 2

Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov, 2023 yazında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro bedel ile Süper Lig ekibi Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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transfer Rusya son dakika beşiktaş Bahtiyar Zaynutdinov
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