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Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, takımla bayramlaştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.04.2025 16:12
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takım ve teknik heyetle bayramlaştı.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, takımla bayramlaştı

Beşiktaş’ta bayramlaşma töreni; Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip, futbolcular ve ailelerinin katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Yönetim üyeleri Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Şafak Sağlam ile Selahattin Solmaz da bayramlaşma töreninde yer aldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Adalı, Galatasaray’ı mağlup ederek camiaya çifte bayram yaşatan takımı tebrik etti ve siyah-beyazlılara Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Göztepe maçında başarılar diledi.

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Serdal Adalı beşiktaş
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