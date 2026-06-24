Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı talimatı verdi! Gerekeni yapın

Gelecek sezon Hyeon-gyu Oh’un yanına mutlaka bir golcü eklemek isteyen Beşiktaş’ta çalışmalar devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar’ın, geçtiğimiz günlerde Benfica forması giyen Pavlidis için teklifini 40 milyon Euro bandına çıkardığı öğrenilmişti.

ADALI: GEREKENİ YAPIN

Dİğer yandan da İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un formasını giyen Dusan Vlahovic için de temaslar sürüyor. Başkan Serdal Adalı, kurmayları ve teknik direktör Vincenzo Italiano, Sırp golcüyü kadroya kazandırabilmek adına tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.