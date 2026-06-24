SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı talimatı verdi! Gerekeni yapın

Beşiktaş, yeni sezon öncesi golcü transferinde vites yükseltti. Siyah-beyazlılar bir yandan Benfica'nın yıldızı Pavlidis için şartları zorlarken, diğer yandan Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic için temaslarını sürdürüyor. Yönetim, hücum hattına üst düzey bir takviye yapmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı talimatı verdi! Gerekeni yapın
Cevdet Berker İşleyen

Gelecek sezon Hyeon-gyu Oh’un yanına mutlaka bir golcü eklemek isteyen Beşiktaş’ta çalışmalar devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar’ın, geçtiğimiz günlerde Benfica forması giyen Pavlidis için teklifini 40 milyon Euro bandına çıkardığı öğrenilmişti.

ADALI: GEREKENİ YAPIN

Beşiktaş ta Başkan Serdal Adalı talimatı verdi! Gerekeni yapın 1

Dİğer yandan da İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un formasını giyen Dusan Vlahovic için de temaslar sürüyor. Başkan Serdal Adalı, kurmayları ve teknik direktör Vincenzo Italiano, Sırp golcüyü kadroya kazandırabilmek adına tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lazio'ya sürpriz isim! Yeni hoca resmen açıklandıLazio'ya sürpriz isim! Yeni hoca resmen açıklandı
Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdiSüper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi
Anahtar Kelimeler:
transfer Serdal Adalı son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 ilde İHA alarmı! Evin bahçesine ve araziye düştü

2 ilde İHA alarmı! Evin bahçesine ve araziye düştü

Gençlerin sır dolu ölümü! Araçta cansız bedenleri bulundu

Gençlerin sır dolu ölümü! Araçta cansız bedenleri bulundu

Ronaldo'dan Messi'ye tarihi yanıt! Dünya o anı paylaşıyor

Ronaldo'dan Messi'ye tarihi yanıt! Dünya o anı paylaşıyor

Lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

Lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.