Beşiktaş'ta bir sakatlık daha

Sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşayan Beşiktaş'a Ajax maçında bir kötü haber daha geldi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Umut Meraş sakatlandı ve kenara geldi, yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'taki ilk resmi maçına Hollanda'da çıkan genç futbolcu, 18 yaşındaki Serdar Saatçi ile birlikte stoper ikilisinde görev alırken, stoperdeki N'Sakala sol beke geçti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Domagoj Vida

Welinton

Atiba Hutchinson

Georges-Kevin N'Koudou

Rachid Ghezzal

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Alex Teixeira

Necip Uysal

Umut Meraş

Francisco Montero (Hasta)

