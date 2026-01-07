SPOR

Beşiktaş'ta bir veda daha! Paulista'dan sonra Svensson'da gitti

Beşiktaş, Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Beşiktaş'ta bir veda daha! Paulista'dan sonra Svensson'da gitti
Burak Kavuncu
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı ekip Norveçli Jonas Svensson ile de yollarını ayırdı. İşte detaylar...

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş ta bir veda daha! Paulista dan sonra Svensson da gitti 1

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson’la yollarımız ayırlmıştır.

Jonas Svensson’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

YABANCI KONTENJANI AÇILDI!

Beşiktaş ta bir veda daha! Paulista dan sonra Svensson da gitti 2

Beşiktaş'ta devre arasında Gabriel Paulista'nın ayrılığının ardından şimdi de Jonas Svensson ile yollar ayrıldı. Bu vedanın ardından siyah-beyazlılarda yabancı olarak Tiago Djaló, Felix Uduokhai, David Jurásek, Wilfred Ndidi, Jota Silva, Vaclav Cerny, Milot Rashica, Rafa Silva, El Bilal Touré ve Tammy Abraham kaldı. Mevcutta 10 yabancı bulunan kara kartal'ın devre arası transfer döneminde en az 4 yabancı oyuncu alma hakkı bulunuyor.

