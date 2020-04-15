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Beşiktaş'ta Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.04.2020 19:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Lens ve Boateng kulüpten izin alarak ülkelerine gitti.

Beşiktaş'ta Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle oyuncular vakitlerini evde geçirerek tamamlıyor. Yabancı futbolcuların bir kısmı ülkelerine dönerek ailelerinin yanında kalmayı tercih etmişti. Beşiktaş'ta bu konu ile ilgili bir gelişme yaşandı.

BOATENG VE LENS TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Beşiktaş'ta Lens ve Boateng kulüpten izin alarak ülkelerine gitti.

(NTV)


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