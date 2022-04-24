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Beşiktaş'ta Bozdoğan, Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldı

24.04.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, 22 Nisan'daki antrenmanda sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'da, bu darbe sonrasında ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Bozdoğan, Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldı
Can Bozdoğan

Can Bozdoğan

ALM Almanya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş futbolcusu Can Bozdoğan'ın antrenman sırasında aldığı darbe ile sakatlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen antrenman sırasında sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme (crush) yaralanması tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Can Bozdoğan'ın, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Can Bozdoğan
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