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Beşiktaş'ta Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül gelişmesi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.06.2020 18:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül'ün akıbeti belli oluyor. Siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncuyla yola devam etme kararı alırken, 35 yaşındaki sağ bek de Kara Kartal'ın teklifine 'evet' dediği belirtildi. Sezonun bitmesiyle birlikte resmi imzaların atılması beklenirken, Gökhan Gönül'ün sözleşme şartları da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte deneyimli bekin sözleşme şartları...

Beşiktaş'ta Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül gelişmesi!

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün bir süredir adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertli ekibe döneceği iddia edilen tecrübeli futbolcu, tercihini Kara Kartal'dan yana kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı.

2016 yazında Beşiktaş'a transfer olan ve performansıyla beğeni toplayan 35 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği öğrenildi.

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1+1 yıllık sözleşme teklifine 'Evet' diyen başarılı sağ bekin, maaşında da önemli ölçüde fedakârlık yaptığı öğrenildi. Bu sezon 1 milyon 650 bin euro alan Gökhan'ın yeni sözleşmede 500 bin euro garanti ücreti kabul ettiği belirtildi. Yapılan ön anlaşmaya göre, Gökhan 10 maç oynarsa 100 bin euro, 20 maç oynarsa +100 bin euro, 30 maç oynarsa +100 bin euro daha bonus kazanacak.

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