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Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Ozan Tufan sesleri! İki oyuncuyla da anlaşılması an meselesi...

21.12.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı istediği ortaya çıktı. Hull City'de mutsuz olduğu bilinen yıldız oyuncunun Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ozan Tufan'ın yanında Fatih Karagümrük ile sözleşmesini fesheden Caner Erkin'i de isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bu iki oyuncunun acil olarak takıma katılması gerektiğini yönetime iletti. Siyah-beyazlı yöneticiler Şenol Güneş'in bu raporunun ardından düğmeye bastı.

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Ozan Tufan sesleri! İki oyuncuyla da anlaşılması an meselesi...

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Ozan Tufan ve Caner Erkin'i gündemine alan siyah-beyazlılar rotasını bu iki oyuncuya çevirmiş durumda...

OZAN TUFAN İÇİN TEKLİF YAPILACAK

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Hull City'de mutsuz olduğu bilinen Ozan Tufan için yarım sezonluk kiralama teklifi yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Acun Ilıcalı'yla bu transferi noktalamak istiyor. Ozan Tufan'ın ayrılışına izin vermeye hazır olan Acun Ilıcalı'nın Beşiktaş'tan gelecek teklifi reddetmeyeceği ifade edildi.

CANER ERKİN HAZIR

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Şenol Güneş'in bir diğer istediği oyuncu ise Caner Erkin. Beşiktaşlı yöneticilerle her konuda anlaşma sağlayan tecrübeli futbolcu, taraftarın tepkisinden dolayı hazır bekletiliyor. Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı taraftarın tepkisini çeken Caner Erkin, sonrasında da Fenerbahçe'ye kongre üyesi olmuştu.


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Caner Erkin Ozan Tufan beşiktaş

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