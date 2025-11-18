SPOR

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için karar! Sergen Yalçın yönetime talimatı verdi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la birlikte formunu yeniden bulan Cengiz Ünder, 8 maçta yaptığı 4 gollük katkıyla hem yönetimin hem de teknik ekibin güvenini kazandı. Siyah-Beyazlılarda kalmak isteyen milli yıldız için yönetim, 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan 28 yaşındaki Cengiz Ünder, kısa sürede takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi. 8 maçta yaptığı 4 gollük katkı, hem teknik heyetin hem de yönetimin güvenini tazeledi.

SERGEN YALÇIN ETKİSİ

Beşiktaş ta Cengiz Ünder için karar! Sergen Yalçın yönetime talimatı verdi 1

Sergen Yalçın’ın göreve başlamasıyla form grafiğini yukarı çeken milli yıldız, oyunun hızını artıran, hücuma enerji taşıyan yapısıyla dikkat çekiyor. Sürekli ilk 11’de sahaya çıkan Cengiz, performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

O DA KALMAK İSTİYOR

Beşiktaş ta Cengiz Ünder için karar! Sergen Yalçın yönetime talimatı verdi 2

Kariyerine Siyah-Beyazlı formayla devam etmek isteyen oyuncunun isteği netleşirken, yönetim de bu talebi karşılamaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU MASADA

Beşiktaş ta Cengiz Ünder için karar! Sergen Yalçın yönetime talimatı verdi 3

Beşiktaş yönetimi, yaz döneminde belirlenen 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu devreye sokarak Cengiz Ünder’i kalıcı olarak kadroya katmayı planlıyor.

Canlı Skor

