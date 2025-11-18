Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için karar! Sergen Yalçın yönetime talimatı verdi

Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan 28 yaşındaki Cengiz Ünder, kısa sürede takımın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi. 8 maçta yaptığı 4 gollük katkı, hem teknik heyetin hem de yönetimin güvenini tazeledi.

SERGEN YALÇIN ETKİSİ

Sergen Yalçın’ın göreve başlamasıyla form grafiğini yukarı çeken milli yıldız, oyunun hızını artıran, hücuma enerji taşıyan yapısıyla dikkat çekiyor. Sürekli ilk 11’de sahaya çıkan Cengiz, performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

O DA KALMAK İSTİYOR

Kariyerine Siyah-Beyazlı formayla devam etmek isteyen oyuncunun isteği netleşirken, yönetim de bu talebi karşılamaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU MASADA

Beşiktaş yönetimi, yaz döneminde belirlenen 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu devreye sokarak Cengiz Ünder’i kalıcı olarak kadroya katmayı planlıyor.