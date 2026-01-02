Fenerbahçe'den KAP açıklaması geldi! Tarihi gelir...

Sarı-lacivertli kulüp, mali yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay verdiği bedelli sermaye artırımı izahnamesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuoyuyla paylaşıldı.

YÜZDE 400 SERMAYE ARTIRIMI

Açıklamaya göre kulüp, yüzde 400 oranında sermaye artırımına gidecek. Bu kapsamda 1 milyar 250 milyon lira olan mevcut sermaye, 6 milyar 250 milyon liraya yükseltilecek. Nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma hakları ise her bir pay için 2 TL bedelle kullandırılacak.

TARİHİ GELİR

Planlanan işlem sonucunda yaklaşık 10 milyar liralık gelir elde edilmesi öngörülüyor. Arz sürecine ilişkin 24 milyon 777 bin 500 liralık giderin düşülmesinin ardından, kulübün kasasına net 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 lira girmesi hedefleniyor.

%20'Sİ TRANSFERLERDE...

Kulüp yönetimi, sağlanacak kaynağın kullanım alanlarını da net şekilde açıkladı. Elde edilecek gelirin yüzde 70’inin finansal borçların azaltılmasında, yüzde 20’sinin futbolcu maaş ve transfer ödemelerinde, kalan yüzde 10’unun ise vergi borçlarının kapatılmasında değerlendirileceği bildirildi. Bu hamleyle sarı-lacivertlilerin hem sportif hem de mali açıdan daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.