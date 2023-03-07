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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sözleşmesi ortaya çıktı! 3 gol veya asist yaparsa...

07.03.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk Tosun'un sözleşme detayları ortaya çıktı. 31 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin otomatik uzaması için 3 golün yeteceği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüple yaptığı anlaşma gereği böyle bir madde bulunduran Cenk Tosun'un adı MLS kulübü Chicago ile anılıyor.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sözleşmesi ortaya çıktı! 3 gol veya asist yaparsa...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun'un sözleşmesindeki opsiyon detayı ortayı çıktı. Mukavelesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli golcünün sözleşmesindeki maddedeki detay ortalığı karıştırdı.

3 GOL DAHA ATARSA OTOMATİK UZAYACAK

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Cenk Tosun, penaltı hariç, 3 gol katkısı daha vermesi halinde Beşiktaş ile sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Cenk’in opsiyon şartı penaltısız 15 gol veya asist katkısıydı. Cenk bu sezon 2’si penaltı 12 gol attı, 2 asist yaptı. Opsiyon için penaltısız 3 gol veya asist gerekiyor.

MLS KULÜBÜ CHICAGO BEKLİYOR

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ABD ekibinin, milli futbolcuya senelik 2 milyon dolardan 3 yıllık teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Cenk'in 3 gollük katkı yapması halinde Chicago ekibinin geriye çekileceği öğrenildi.

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