Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sözleşmesi ortaya çıktı! 3 gol veya asist yaparsa...

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun'un sözleşmesindeki opsiyon detayı ortayı çıktı. Mukavelesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli golcünün sözleşmesindeki maddedeki detay ortalığı karıştırdı.

3 GOL DAHA ATARSA OTOMATİK UZAYACAK

Cenk Tosun, penaltı hariç, 3 gol katkısı daha vermesi halinde Beşiktaş ile sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Cenk’in opsiyon şartı penaltısız 15 gol veya asist katkısıydı. Cenk bu sezon 2’si penaltı 12 gol attı, 2 asist yaptı. Opsiyon için penaltısız 3 gol veya asist gerekiyor.

MLS KULÜBÜ CHICAGO BEKLİYOR

ABD ekibinin, milli futbolcuya senelik 2 milyon dolardan 3 yıllık teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Cenk'in 3 gollük katkı yapması halinde Chicago ekibinin geriye çekileceği öğrenildi.

