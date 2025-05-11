Beşiktaş'ta Chamberlain ve Uduokhai oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda tecrübeli orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Maestro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamadı.

İKİ OYUNCU DA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sağlık ekiplerinin sahada müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Chamberlain, 11. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı. 19. dakikada ise Felix Uduokhai, Ali Yavuz Kol ile çarpıştığı pozisyonda sakatlandı. Uduokhai’nin yerine Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.