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Beşiktaş'ta Chamberlain ve Uduokhai oyuna devam edemedi

Beşiktaş’ta 2 futbolcu Adana Demirspor karşısında ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Siyah-beyazlılarda İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain ile Alman savunmacı Felix Uduokhai’nin yerine Mustafa Hekimoğlu ve Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta Chamberlain ve Uduokhai oyuna devam edemedi
Emre Şen
Felix Uduokhai

Felix Uduokhai

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda tecrübeli orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Maestro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamadı.

İKİ OYUNCU DA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

UDO

Sağlık ekiplerinin sahada müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Chamberlain, 11. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı. 19. dakikada ise Felix Uduokhai, Ali Yavuz Kol ile çarpıştığı pozisyonda sakatlandı. Uduokhai’nin yerine Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

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MS
Beşiktaş Beşiktaş
4 - 1
Adana Demirspor Adana Demirspor

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain kimdir Felix Uduokhai Emrecan Terzi
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