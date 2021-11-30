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Beşiktaş'ta Cyle Larin için yeni gelişme!

30.11.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Yönetimi, 2.5 milyon Euro'luk talepte bulunan Cyle Larin'le yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.

Beşiktaş'ta Cyle Larin için yeni gelişme!
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le yapılan son görüşmede 1.7 milyon Euro'luk yeni kontrat önerisine olumsuz yanıt alan yönetim, kararını verdi.

Teknik ekiple son bir değerlendirme yapan Siyah-Beyazlılar, 2.5 milyon Euro'luk talepte bulunan Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.

Siyah-beyazlı yönetim, Cyle Larin'in son kararına göre yeni bir planlama yapacak. Ayrılık ihtimali halinde, yeni oyuncu arayışları başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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