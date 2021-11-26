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Beşiktaş'ta Cyle Larin’le yolun sonu!

26.11.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajax maçındaki etkisiz görüntüsüyle Beşiktaş taraftarını çıldırtan Kanadalı için karar verildi. Yeni kontrat için oyuncunun menajeriyle önceki gün İstanbul’da görüşen yönetim, 2.5 milyon Euro’luk maaş ısrarı sonrası Ocak’ta yolları ayırmaya yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin’le yolun sonu!
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş formasıyla önceki akşam Ajax mücadelesine takımın gol umudu olarak çıkan Cyle Larin, ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Maç içinde 3 önemli gol fırsatından yararlanamayarak taraftarı adeta çıldırtan Kanadalı futbolcu, 1-0 öne geçmelerine rağmen farkı artıramayınca ikinci yarıda Ajax’ın geri dönüşü yaşanmış ve Hollanda ekibi maçı 2-1 kazanmıştı. İstikrarsız performansını önceki gün de sürdüren Larin, Beşiktaş’la yavaş yavaş yolun sonuna geliyor. Yönetim, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatma konusunda yapılan temaslarda ortak noktada buluşulamaması sonrasında devre arasında tecrübeli futbolcuyu elinden çıkarmaya hazırlanıyor.

KULÜP ARANIYOR

Ajax maçı için İstanbul’a gelen Cyle Larin’in menajeri Nick Mavromaras’la önceki gün görüşen yönetim, 1.7 milyon Euro’luk maaşlı yeni kontrat tekliflerine karşılık 2.5 milyon Euro’da direten temsilciyle anlaşmaya varamadı. İdareciler, bu gelişmenin ardından Larin’i teklif gelmesi halinde Ocak ayında gönderme kararı aldı. Deneyimli oyuncunun menajerinin de şimdiden yeni kulüp baktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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