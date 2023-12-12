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  4. Beşiktaş'ta da forma giymişti, ağır silahlarla poz verdi! Bir saldırı vakası daha, hem de iki hafta üst üste... Rıdvan Şimşek'e 31 maç ceza!

Beşiktaş'ta da forma giymişti, ağır silahlarla poz verdi! Bir saldırı vakası daha, hem de iki hafta üst üste... Rıdvan Şimşek'e 31 maç ceza!

12.12.2023 15:56 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Başkent'te oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde ev sahibi ekibin Başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmayı yöneten FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak hastanelik etmesinin yankıları sürerken, İzmirli eski ünlü futbolcu Rıdvan Şimşek'in de bir değil iki hafta üst üste hakemleri darp ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta da forma giymişti, ağır silahlarla poz verdi! Bir saldırı vakası daha, hem de iki hafta üst üste... Rıdvan Şimşek'e 31 maç ceza!

Henüz 10 gün önce eşi doğum yapan, 28 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında oynanan maçı yöneten 37 yaşındaki İzmirli hakem Meler'e yapılan şok saldırı tüm dünyada gündem olurken, kariyerinde Beşiktaş dahil Süper Lig'de birçok kulüpte yıllarca forma giyen Rıdvan Şimşek'in İzmir Süper Amatör Lig 1'inci Grup'ta hem oynadığı, hem sahibi olduğu Bornova Işıkkentspor'un maçlarında hakemlere kafa, yumruk ve tokat attığı için toplam 31 maç ceza aldığı öğrenildi.

Karşıyaka altyapısından çıkarak 2009 yılında o dönem Mustafa Denizli yönetiminde çifte kupa kaldıran Beşiktaş'a transfer olan sağ bek Rıdvan Şimşek, Gaziantepspor ve Sivasspor'da yaşadığı 1'inci Lig şampiyonluklarının ardından 2021'de yine ünlü teknik adam Denizli yönetimindeki Altay'da Play-Off şampiyonluğu yaşayıp profesyonel futbolu noktaladı. Amatör olarak İzmirspor'da oynayan 32 yaşındaki Rıdvan, Bornova Işıkkentspor'u devralarak geçen sezon aynı zamanda oyuncu olarak takımı İzmir Süper Amatör Lig'e taşıdı.

ÖNCE KAFA, SONRA YUMRUK ATTI

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Ünlü futbolcunun takımının 26 Kasım'da Bornova Yusuf Tırpancı Sahası'nda Koyunderespor'la oynadığı maçta rakibiyle yaşadığı kavga sonrası kendisine kart gösteren hakeme önce kafa, ardından yumruk attığı, iki takım oyuncularının da birbirlerine girmesiyle karşılaşmanın tatil edildiği belirtildi.

BU KEZ SAHATOKAYA GİRDİ TOKAT ATTI

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Rıdvan Şimşek'in sonraki hafta 2 Aralık'ta deplasmandaki Harmandalıspor maçında da dışarıdan sahaya girerek hakeme tokat attığı ifade edildi. Hakemler darp raporu alarak şikayetçi oldu. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Disiplin Kurulu, ünlü oyuncuya Koyundere maçının hakemine saldırısı yüzünden Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a, 44/2-a, 13, 95 maddeleri gereği 15 müsabakadan men cezası, Harmandalı maçındaki saldırısı nedeniyle de 16 müsabakadan men cezası verdi. Kulüp Işıkkentspor da 1 maç saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan, bir dönem A2 Milli Takım'da da oynayan Rıdvan Şimşek'in sosyal medya hesabında paylaştığı ağır silahlı fotoğraflar da dikkat çekti.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF TEPKİ ÇEKTİ

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Öte yandan ünlü sporcunun sosyal medya hesabından ağır silahlarla fotoğraf paylaşması da gündem olmuştu.

DERBİ OLAYLARI UNUTULMADI

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Türk futbolu Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası utanç gecesi yaşarken, henüz 1 yıl önce 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanıp yarıda kalan İzmir derbisinde yaşananlar da hafızalarda tazeliğini koruyor. Sporda şiddet olaylarının gündemden düşmediği ülkemizde tüm futbol ligleri dün Ankara'da yaşanan şoke edici olayın ardından süresiz olarak tatil edildi.

Türk futbolunda son olarak geçen sezon 27 Kasım'da İzmir'in iki ezeli rakibi Göztepe ile Altay arasında oynanan maçın ilk yarısında konuk siyah-beyazlı tribünlerden ateşlenen işaret fişeği, Göztepe tribünündeki 45 yaşındaki sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ın yüzüne saplanarak ağır yaraladı. Yaralanan talihsiz taraftar ambulansa taşınmaya çalışılırken ise sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı yerinden söktüğü korner bayrağının direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırdı. Maç 22'nci dakikada hakem tarafından tatil edilip olayların ardından 28 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 19 holigandan ise işaret fişeğini ateşleyen Furkan E. dışında tutuklu kalmadı. (DHA)

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