Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde ödem tespit edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül'de yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir. Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Demir Ege'nin sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir."