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Beşiktaş'ta dev zirveden çıkan sonuç: Yola devam!

28.11.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi arasındaki zirvede 'Yola birlikte devam' kararı alındı.

Beşiktaş'ta dev zirveden çıkan sonuç: Yola devam!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olurken siyah beyazlılarda önemli gelişmeler yaşandı.

Bugün Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirmek üzere Başkan Çebi'nin ofisinde bir araya geldi.

İkilinin zirvesinden birlikte yola devam kararı alındı.

"BEŞİKTAŞ DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKACAK"

Emre Kocadağ, "Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Sergen Yalçın, kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetim de inancını belirtti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip." ifadelerini kullandı.

"KADRO DIŞI TALEBİ OLMADI"

Emre Kocadağ, "Sergen Yalçın'ın kadro dışı talebi olmadı. Konsantre olacak ve bizi girdaptan çıkaracak. Hoca da üzüntülü ama ona güveniyoruz. Buradan hep beraber el ele çıkacağız. Hocamıza inandığımızı söyledik." dedi.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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