Beşiktaş’ta diş ağrısı kadro değiştirdi! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi beklenmedik bir sakatlık haberi geldi. Siyah-beyazlıların genç yeteneği Taylan Bulut, yaşadığı diş problemi nedeniyle kritik müsabakanın kadrosundan çıkarıldı.

Burak Kavuncu
Taylan Bulut

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Beşiktaş’a genç oyuncusundan kötü haber! Siyah-beyazlı kulüp, Taylan Bulut’un yaşadığı perikoronit problemi nedeniyle bir diş operasyonu geçirdiğini ve bu akşam oynanacak Antalyaspor maçı kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, oyuncunun sağlık durumuna dair resmi bir açıklama yayınlayarak detayları paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taylan Bulut'un "perikoronit" (diş eti iltihaplanması) problemi yaşadığı belirtildi. Genç futbolcunun bu şikayeti üzerine ivedilikle bir diş operasyonu geçirdiği ve tedavi sürecinin başladığı aktarıldı. Operasyon sonrası dinlendirilmesine karar verilen Taylan, Trendyol Süper Lig’de bu hafta oynanacak Antalyaspor maçı kafilesinde yer almayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı perikoronit problemi nedeniyle diş operasyonu geçiren futbolcumuz Taylan Bulut, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
