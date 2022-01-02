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Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya Premier Lig ekibi Watford talip oldu

02.01.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya Premier Lig ekiplerinden Watford'un talip olduğu yazıldı.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya Premier Lig ekibi Watford talip oldu
Domagoj Vida

Domagoj Vida

HIR Hırvatistan
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Premier Lig ekiplerinden Watford talip oldu.

The Atlhetic'in verdiği bilgiye göre Beşiktaş'ın sözleşme yenilemeyi düşünmediği Vida, stoper transferinde ilk sırayı Hırvat oyuncuya verdi. Vida'nın devre arasında transferi için düğmeye basan Watford'un sezon sonunu beklemeden bu transferi bitirme ihtimali de olduğu ifade ediliyor.

6 AYLIK ALACAĞI 1 MİLYON 750 BİN EURO

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Vida'nin devre arasında takımdan ayrılması halinde siyah beyazlılar, Hırvat oyuncunun 6 aylık alacağı olan 1 milyon 750 bin euroyu ve bir miktar bonservis bedelini cebine koymuş olacak.

2018'in Ocak ayında Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan transfer ola Domagoj Vida, Beşiktaş'ta 151 maçta forma giyip 15 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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