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Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi sakatlık

15.09.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin Nkodou'nun Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi sakatlık

Beşiktaş, Kevin Nkoudou'nun sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarının sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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